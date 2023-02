Bartomeu sale al paso por el ‘Barçagate’: “Yo le corté el grifo a Negreira; Laporta le cuadriplicó el sueldo, debería explicarlo”

“Yo estoy muy tranquilo porque fui el que cortó este servicio. Yo no tengo trato con el señor Enríquez Negreira y nunca me he reunido con él. Habremos coincidido alguna vez en la Federación, pero lo único que hemos cruzado ha sido un saludo. Nunca me reuní con él, salvo que para este señor cruzarnos en un pasillo sea mantener en encuentro”.

Burofax

“Recuerdo que me llegó, pero no le hice ni caso. Lo remití inmediatamente a los servicios jurídicos del club y nunca más se supo. No sé qué hicieron porque me desentendí del tema. Y evidentemente, nunca me reuní con el señor Negreira”

¿Qué dijo Negreira tras el fin de la relación con el Barcelona?

“Este burofax es de 2019, pero en marzo y abril de 2018, cuando pusimos fin a la relación que el Barça mantenía con su empresa, me llamó diciéndome que jugábamos con el dinero de su familia. El club no jugaba con el dinero de nadie, simplemente dejó de contar con los servicios de su hijo, que era el que hacía los informes porque se decidió que a partir de entonces los haría un departamento interno del club. Y ya no hablé más con él ni tuve más noticias hasta que llegó el burofax. Cuando pasó el episodio de la llamada, su hijo nos dijo que no pasaba nada y que no le hiciéramos caso”.

¿Por qué decidió anular el servicio?

“En 2018 se inició una época de recortes para sanear la economía del club. Pep Segura, entonces manager general, y Oscar Grau, director general, me comentan que este servicio costaba mucha pasta y se decidió anularlo”.