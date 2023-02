Rotundo: la decisión que tomó Pep Guardiola en el Manchester City tras las graves acusaciones de la Premier League

La Premier League investigará al Manchester City por irregularidades financieras que datan desde la temporada 2009 hasta la 2018. El club, al parecer, no fue claro con los salarios del plantel, los ingresos y patrocinios. Además, rompió la regulación del fair play financiero, por lo que podría ser sancionado con puntos, o incluso el descenso.

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League 2022-23

Ante todo este escándalo que salpica al vigente campeón inglés, el técnico Pep Guardiola fue rotundo y cree en las explicaciones del City. “Me quedo aquí, estoy más seguro que nunca’’, dijo este viernes en rueda de prensa, previo al partido contra el Aston Villa el domingo.

El entrenador catalán anunció que no tiene intenciones de moverse: “No me muevo de este asiento, quiero quedarme. Más que nunca, estoy seguro. No me mintieron. Mira lo que pasó con la UEFA, nosotros no hicimos nada malo. ¿Por qué no debo confiar en mi gente?”.

Eso sí, Guardiola avisa que “hay que tener cuidado en el futuro. Muchos clubes pueden hacer sugerencias y hay muchos clubes a los que se les puede acusar, como nos han acusado a nosotros...”.