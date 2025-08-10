Barcelona barrió contra el Como de Fábregas y se queda con el Trofeo Joan Gamper; Lamine Yamal hizo doblete

De salida, <b>Flick </b>puso a <b>Cubarsí </b>como central izquierdo, a <b>Araujo </b>como acompañante en el centro de la defensa y a<b> Eric Garcia</b> como lateral derecho. De ahí en adelante, solo <b>Rashford </b>como novedad en sustitución de <b>Lewandowski </b>y en detrimento de <b>Ferran Torres</b>, con el que compartió minutos.El Barça fue desequilibrio y acierto en el primer tiempo. Tardó 20 minutos con llegar a la meta contraria, pero cuando lo hizo fue letal.<b>Lamine </b>lo había intentado con un remate al palo largo del meta y en la siguiente acción, una indecisión defensiva la aprovechó <b>Fermín López</b>, que fue el protagonista del primer tiempo desde la mediapunta.El onubense anotó el 1-0 en el minuto 21 y el 2-0 en el 35, con un remate a la escuadra. El <b>Como </b>se fundió, <b>Yamal </b>empezó a aparecer y <b>Rashford </b>se apuntó a la fiesta.