Barcelona rompe su contrato y el jugador queda libre: “50 partidos en cuatro años; damos por finalizada nuestra relación”

“Tras ser campeón del mundo con Francia en el verano del 2018, una serie de graves lesiones mermaron su presencia en los onces azulgranas. En total, en las siguientes cuatro temporadas, Umtiti jugó 50 partidos, antes de irse cedido a Italia. Después de este periodo en el que ha podido volver a tener minutos, Samuel Umtiti y el FC Barcelona dan por finalizada su relación con dos Ligas, tres Copas y dos Supercopas en su palmarés compartido”, añadió la institución.

Cabe recordar que Umtiti habló hace unos días sobre su situación con el Barcelona: “Lo único que necesitaba era sentirme apreciado, útil y respetado. En Barcelona pasé cuatro años en prisión, no solo a nivel deportivo, sino también en la vida cotidiana. Al principio, después de mi mudanza a España, me sentí apreciado y jugué a un buen nivel. Entonces empecé a sentir desconfianza, me sentí mal y me di cuenta de que ya nadie creía en mí”.