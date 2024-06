“¿Volver al Barcelona? Ni se me pasa por la cabeza, no estoy pensando en eso; soy feliz en mi club”

Una de las grandes apuestas del entrenador Luis de la Fuente en su once incial ha sido Marc Cucurella. El lateral zurdo del Chelsea le ganó el puesto a un Grimaldo que viene de ser campeón con el Bayer Leverkusen.

Cucurella ha demostrado un gran rendimiento en los primeros partidos de la Euro que le han valido numerosos elogios. El futbolista concedió una entrevista para la Cadena COPE para repasar la actualidad de España y también le preguntaron sobre un posible regreso al Barcelona, pero esto no lo contempla.

“A día de hoy ni me lo pienso, ni se me pasa por la cabeza. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero no estoy pensando en eso. En el Chelsea estamos viviendo unos años complicados, pero estoy feliz y mi familia está muy cómoda. Está siendo una buena experiencia y no estoy pensando en nada de eso (volver al Barça)”, señaló el defensor.