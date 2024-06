Gobierno argentino avisó a Di María por su deseo de volver al país: “Si quiere perder libertades...”

El último en referirse al tema fue Maximiliano Pullaro , Gorbernador de la Provincia Argentina de Santa Fe. Asegura que las autoridades no se han puesto en contacto con el ‘Fideo’ para garantizarle seguridad y lo más sorprendente es que avisa que si decide regresar, podría perder sus libertades.

Di María ha sido objeto de amenazas de muerte en varias ocaciones y el gobierno argentino no ha podido garantizarle la protección para su familia, lo que ha desatado una oleada de críticas.

El caso Di María ha llegado a las más altas esferas de la política argentina. El presidente Javier Milei señaló que “el Estado tiene que garantizar la seguridad de Di María”. Y hace unas semanas la ministra de seguridad, Patrícia Bullrich, fue en la misma línea. “Hablé dos o tres veces con el padre de Di María. Estaban muy asustados y los entiendo. Eligen a las personas más conocidas y les causan mucho revuelo. A esto lo llamo narcoterrorismo. Es una decisión personal y familiar”.

Actualmente, Di María está concentrado con la selección en la Copa América 2024, en la que arrancaron con triunfo el viernes ante Canadá. Cabe recordar que se trata del último torneo que disputa el futbolista de 36 años con el equipo nacional.

“Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se entregan. No me preocupa el futuro de Messi y Di María. No tiene mucho sentido pensar en cuando se vayan. Disfrutemos de ellos ahora”, comentó Lionel Scaloni, seleccionador de la Albiceleste.