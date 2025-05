Barcelona no pierde tiempo: Flick lo hizo titular y renovará contrato tras una espectacular temporada con los culés

Aunque su contrato actual vence en 2027 y no es una urgencia como el caso de Frenkie de Jong, futbolista que podría quedar libre en poco más de un año, tanto Raphinha como el presidente Joan Laporta han manifestado su deseo de seguir ligados por más tiempo.

El propio Raphinha dejó claro su compromiso con el club en una entrevista reciente a Movistar Plus, justo antes del último Clásico de Liga. “No me imagino un Barcelona sin Raphinha”, afirmó. Y cuando le preguntaron qué venía después, no titubeó: “Mi renovación”.

Por otro lado, Joan Laporta expresó en la misma línea el pasado domingo en una charla con La Vanguardia: “Cerrar su continuidad es uno de los temas que tenemos pendientes para los próximos días o semanas”.