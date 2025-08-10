Sorpresa: Barcelona podría jugar este partido de la Liga Española en Estados Unidos y sería histórico

El FC Barcelona podría jugar en Estados Unidos una jornada de la Liga Española 2025-26. El partido correspondiente a la fecha 17 contra el Villarreal se convertiría en un acontecimiento histórico para el fútbol español si se logra disputar en el Hard Rock Stadium de Miami, en diciembre. Según publica el diario Marca, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estudiará este lunes la posibilidad de que este encuentro, programado para el 20 de diciembre, se dispute en Miami y en uno de los recintos de grandes eventos deportivos en Estados Unidos.

La iniciativa será uno de los temas centrales en la reunión de la Junta Directiva de la RFEF, junto al futuro de la seleccionadora Montse Tomé. Si los máximos dirigentes aprueban el proyecto, se dará inicio a los trámites formales para solicitar que un partido oficial de la Primera División se juegue por primera vez fuera de España. El proceso no será inmediato. Una vez cuente con el visto bueno federativo, la propuesta deberá pasar por la aprobación de la Asamblea de la RFEF y posteriormente recibir el permiso de las distintas confederaciones implicadas: UEFA, CONCACAF y finalmente la FIFA. Este último organismo ya modificó recientemente su reglamento, permitiendo que partidos de ligas nacionales puedan disputarse en otros países, algo que hasta ahora era imposible.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha defendido durante años la idea de llevar partidos a Estados Unidos para expandir la marca y acercar la competición a los aficionados internacionales. Sin embargo, la propuesta siempre chocó con la oposición de la Federación y con las restricciones normativas. Ahora, con el cambio de postura y de reglamentos, la posibilidad es más real que nunca. La elección de Villarreal y Barcelona no es casual. Ambos equipos cuentan con un alto atractivo mediático y deportivo, lo que aseguraría un gran impacto en Estados Unidos. Además, el calendario permitiría un evento de este calibre justo antes de las vacaciones navideñas, ofreciendo un cierre de año espectacular para los seguidores de LaLiga en suelo norteamericano. No obstante, no todo es entusiasmo. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ya ha mostrado su reticencia a la disputa del encuentro en Miami, argumentando que un cambio de sede de este tipo podría afectar a jugadores y aficionados locales. Pese a ello, la maquinaria institucional avanza, y de no surgir imprevistos, la última jornada liguera del 2025 podría marcar un antes y un después en la historia del campeonato.