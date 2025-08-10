Sorpresa: Barcelona podría jugar este partido de la Liga Española en Estados Unidos y sería histórico

La iniciativa será uno de los temas centrales en la reunión de la Junta Directiva de la RFEF, junto al futuro de la seleccionadora <b>Montse Tomé</b>. Si los máximos dirigentes aprueban el proyecto, se dará inicio a los trámites formales para solicitar que un partido oficial de la Primera División se juegue por primera vez fuera de España.El proceso no será inmediato. Una vez cuente con el visto bueno federativo, la propuesta deberá pasar por la aprobación de la Asamblea de la RFEF y posteriormente recibir el permiso de las distintas confederaciones implicadas: UEFA, CONCACAF y finalmente la FIFA.Este último organismo ya modificó recientemente su reglamento, permitiendo que partidos de ligas nacionales puedan disputarse en otros países, algo que hasta ahora era imposible.