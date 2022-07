Contundente: Barcelona deja clara su postura con el futuro de Frenkie De Jong en medio de los rumores de una posible salida

“Sabemos que tiene ofertas. Si en algún momento nos interesara, nos lo plantearíamos, pero en este momento, no vendemos al jugador”, aseguró el presidente del Barça.

De Jong “es jugador del Barça y nosotros salvo que tengamos la necesidad o el interés de venderlo, no queremos venderlo”, dijo Laporta durante la presentación como nuevo jugador del equipo azulgrana del centrocampista marfileño Franck Kessié.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este miércoles que el centrocampista holandés Frenkie de Jong no está en venta, ante los rumores de su posible marcha a Inglaterra, al tiempo que afirmó haber hecho una oferta a Ousmane Dembélé.

“No es jugador del Barça, pero se hizo una oferta como consecuencia del interés deportivo. El representante del jugador ha respondido, no han llegado al nivel de nuestra oferta, pero tampoco se han desprendido de ella”, explicó Laporta.

“Si no acepta nuestra oferta, no va a poder ser, si la aceptara, entonces no lo quedaríamos, pero tiene que aceptar nuestra propuesta”, dijo el mandatario azulgrana.