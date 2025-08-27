Barcelona lo renovó hasta 2029, pero antes jugará la actual temporada con este rival de la Liga Española

El portero Iñaki Peña ha renovado con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2029, pero disputará la próxima temporada como cedido en el Elche, según han confirmado este miércoles ambos clubes. El contrato del guardameta alicantino de 26 años expiraba el 30 de junio de 2026, sin embargo, el club azulgrana ha optado por extender su vínculo por dos campañas más para aligerar la masa salarial.

Con este movimiento, el club azulgrana confía en poder dar de alta en LaLiga al portero Wojciech Szczesny. Será la segunda vez que el Barcelona ceda a Iñaki Peña a otro equipo, pues entre enero y junio de 2022 ya jugó a préstamo en el Galatasaray de Turquía. Su trayectoria en el Barcelona comenzó en la temporada 2012-2013, cuando fichó por el club catalán en edad infantil tras destacar en las categorías inferiores del Villarreal. Pasó del Cadete A al Juvenil A en 2015, compitiendo contra jugadores hasta dos años mayores que él. Campeón de la Liga Juvenil de la UEFA en la temporada 2017-2018, en la siguiente campaña ascendió al Barça B -actualmente Barça Atlètic-, y en la 2020-2021 ya ayudó al primer equipo en partidos de la Copa del Rey antes de pasar a tener ficha oficial en enero de 2023.

Tras su paso por el Galatasaray, Peña se asentó como segundo portero del Barcelona y en las dos últimas temporadas ha gozado de protagonismo bajo palos por las lesiones de Marc-André ter Stegen. En el curso 2023-24, jugó 17 partidos como titular por la dolencia en la espalda del guardameta alemán en los que encajó 32 goles.