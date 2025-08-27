Barcelona lo renovó hasta 2029, pero antes jugará la actual temporada con este rival de la Liga Española

La siguiente temporada (2024-25) <b>Ter Stegen </b>sufrió una grave lesión en la rodilla y el Barça repescó de su jubilación al veterano <b>Wojciech Szczesny </b>para reforzar la portería. Antes de que el meta polaco se hiciera con la titularidad, Peña jugó 23 partidos con un balance de 25 tantos en contra.Con la llegada de <b>Joan García</b>, la renovación por dos temporadas de <b>Szczesny </b>y la continuidad del ahora lesionado <b>Ter Stegen</b>, <b>Iñaki Peña </b>no tenía sitio en el Barcelona este curso y se ha visto obligado a buscar minutos en las filas de un recién ascendido a LaLiga EA Sports.