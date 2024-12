¿Barcelona? Viktor Gyokeres, máximo goleador del 2024, reveló dónde quiere jugar la próxima temporada: “Es el objetivo”

Gyokeres, según explicaron varios medios, tiene un acuerdo de caballeros con el club de la capital portuguesa, por lo que no se irá en el mercado de enero ni aunque un gigante pague su cláusula.

Del otro lado de ese acuerdo, Sporting no pondrá objeciones para su salida a final de temporada, y justamente al respecto de eso habló el sueco en una reciente entrevista.

“Ya veremos, hay muchos rumores circulando, pero estamos en medio de la temporada y todavía quedan varios meses. Cuando llegue el momento se verá”, le respondió el sueco al medio Sport Bladet.

“No juego en la Premier League como los demás, pero he hecho lo mejor que he podido donde estoy, lo demostré en Europa, en la Champions League y con la selección, así que no fue sólo en Portugal”, agregó.

Luego le preguntaron dónde se ve en cuatro años, a lo que Gyokeres respondió: “Jugando para uno de los mejores equipos de Europa, ese es el objetivo.”

A pesar de que no se reveló ningún nombre, se sabe que el Barcelona quiere hacerse de sus servicios para ponerle competencia a Lewandowski, otro delantero que está teniendo una gran temporada.