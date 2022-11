Barcelona vs Manchester United de Cristiano Ronaldo: De esta forma se jugarán los dieciseisavos de la Europa League

“Una vez más nos ha tocado el rival más difícil, debemos competir. Es un adversario histórico, que ha progresado más con Ten Hag, con grandes jugadores. Es difícil, pero los jugadores estarán más motivados”, señaló el técnico azulgrana Xavi Hernández.

Vencedor de la pasada edición de la Liga Europa Conferencia, la Roma jugará ante el Salzburgo, mientras que la Juventus se enfrentará al Nantes.

El Sevilla, ‘descendido’ de la Champions y gran especialista en la Europa League, jugará ante el PSV Eindhoven, mientras que el Shakhtar Donetsk, en una situación convulsa debido a la guerra, chocará con el Rennes.

El problema entre Cristiano Ronaldo y jugador del Aston Villa en la Premier League

Además, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se enfrentará al Mónaco en un duelo sin pronóstico claro.

Los equipos ganadores de las ocho eliminatorias accederán a octavos, junto con los vencedores de los grupos de la Europa League, que acceden a esta fase directamente.



Dieciseisavos de final de la Europa League

Juventus vs Nantes

Sporting de Lisboa vs Midtjylland

Shakhtar vs Stade Rennais

Ajax vs Union Berlín

Bayer Leverkusen vs Mónaco

Ajax vs Union Berlín

Sevilla vs PSV

Salzburgo vs Roma