Barcelona vuelve a quedar mal con la afición: Flick lo convocó contra el Athletic y luego pasó lo inesperado

Asimismo, el Barcelona anunció este sábado que el defensa Andreas Christensen será baja frente al Athletic por una tendinopatía en el Aquiles del pie izquierdo, y confirmó el regreso del centrocampista Fermín López , que todavía no se ha estrenado este curso tras jugar la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en verano.

El internacional español, el refuerzo más destacado del verano en el equipo que dirige el alemán Hansi Flick , aún no ha podido debutar en partido oficial a causa del ‘fair play’ financiero.

Sin embargo, horas más tarde, ‘RAC1’ informó que fuentes del Barcelona confirmaron que Olmo no se vestiría ante el Athletic porque no se ha podido encontrar una vía para su inscripción. No obstante, la propia entidad ‘culé’ ya trabaja en solucionar este problema en los próximos días y, por fin, poder contar con él para la tercera fecha del campeonato. La afición blaugrana está muy molesta y decepcionada.