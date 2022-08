Salió por la puerta de atrás de Barcelona y envía duro dardo a Xavi: “Nunca tuve un entrenador que confiara plenamente en mí”

“Yo tengo que darle las gracias al Barcelona porque gracias a ellos soy quien soy como jugador. El último tramo de mi vida en Barcelona no fue como me gustaría o no me trataron como me gustaría. Es algo que se puede olvidar, no pasa nada. Una revancha no, suena un poco feo”, añadía.

Riqui Puig también habló para TUDN, donde dejó un duro dardo a Xavi: “Nunca tuve un entrenador (Xavi el último) que confiara plenamente en mí. Como jugador puedes perder la confianza, pero nunca puedes perder la continuidad”.

El volante de 23 años ahora jugará para Los Ángeles Galaxy de la MLS y espera tener una buena campaña para volver al fútbol de Europa, ya que aún es muy joven.