Lo que necesita el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso para ser campeón hoy mismo en la Bundesliga

El Bayern se mide en casa ante el Colonia (7:30 AM) mientras que Sttutgart chocará en su campo frente al Eintracht Frankfurt (10:30 AM). “No queremos pensar demasiado en eventualidades. Prepararemos el partido contra el Werder Bremen con normalidad. Sería una sorpresa muy grande (que perdieran sus dos rivales). Normalmente eso no ocurre. Y para ser sincero, preferiríamos decidirlo nosotros en el campo”, explicó Alonso.

En caso de no producirse esos resultados, el Leverkusen tiene la posibilidad de entonar el alirón mañana en caso de vencer al Werder Bremen. Si Bayern y Stuttgart empatan, les valdrá con sumar un punto.

“Por supuesto que es un partido especial, pero, afortunadamente, no es la única oportunidad que tenemos de ser campeones. Afrontamos el partido con pleno respeto. Es cierto que jugamos en casa y queremos aprovecharlo”, insistió Alonso en la rueda de prensa previa.