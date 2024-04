“Solo he pedido dos camisetas en la vida y la de Cubarsí puede ser la tercera; me encanta como central”

Será un partido sin treguas en el Estadio Nuevo Mirandilla, aunque Xavi podría reservarse jugadores pensando en la visita del conjunto parisino, el martes, para definir a uno de los semifinalistas del torneo europeo.

Una de las piezas que el entrenador blaugrana dejaría en el banco es Pau Cubarsí, el defensor de apenas 17 años que está demostrando ser uno de los mejores en su puesto. Su irrupción tiene asombrado precisamente a uno de los capitanes del Cádiz y con pasado en el Barça.

Se trata de Fali, quien analizó dicho encuentro en diálogo con Esports Cope y se deshizo en elogios para Cubarsí. “Quería verlo en la eliminatoria contra el Napoli con Osimhen. Me gustó mucho, lo bordó. El Barça tiene central para muchos años. Con 17 años me encanta como central. Me entran ganas de seguir. Soy central y muero con eso. Es muy bonito ver a un central así”.