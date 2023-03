Bayern Múnich explica por qué despidieron al entrenador Julian Nagelsmann: “Todo empezó la temporada pasada...”

“Lo pensamos bien y en nuestra opinión hemos tomado la mejor decisión para el Bayern. En marzo del año pasado el equipo ya tuvo estas actuaciones irregulares, también en septiembre y recientemente solo hemos ganado 5 de 10 partidos de Bundesliga”, arrancó diciendo Salihamidzic.

“Fue una decisión emocionalmente muy difícil. A Julian lo vi todos los días en el vestuario, hablé con él, cuando tienes tanta confianza con una persona, trabajas muy bien por él, es una decisión muy difícil. El proceso empezó el lunes, después de la decepción del partido del domingo. Lo que llevó a eso. No empezó antes. No habíamos contactado con nadie. Fue difícil para él recibir esa noticia. No fue culpa nuestra que se supiera antes en la prensa. Queríamos hablar primero con él”, asegura el directivo del Bayern.