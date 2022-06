Bayern Munich se pronuncia por primera vez sobre el posible fichaje de Cristiano Ronaldo

Una de las últimas “bombas” que salió a la luz en el mercado de fichajes fue que Cristiano Ronaldo podría llegar al Bayern Munich para la temporada 2022-23.

Diario As informó que el club alemán estaba pensando en el delantero portugués del Manchester United como el posible sustituto de Robert Lewandowski.

Ante esta información, el director deportivo del Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, se ha pronunciado sobre el tema en una entrevista con Sky De.

“Es un jugador de primer nivel con una carrera impresionante, pero las historias sobre una posible contratación no son ciertas”, ha asegurado Hasan Salihamidzic.

Cristiano Ronaldo si está analizando salir del Manchester United debido a que el proyecto no lo ilusiona. En el mercado no están realizando fichajes y el luso quiere ganar títulos en esta etapa final de su carrera. Además, el United no va a disputar la Champions League.