Bellingham deja clara las cosas a Vinicius y qué se dice en el vestuario sobre la remontada: "Hay que ser sinceros"

Pide a la afición estar conectada

"La afición es fundamental. Crean un ambiente y energía que se contagia dentro del estadio. Nosotros damos lo mejor de nosotros mismos cuando la gente está ahí. No hay que pedirle a los madridistas que hagan nada que no hayan hecho ya. Son el jugador número 12 y ahora depende de nosotros".

La palabra más repetida en el vestuario

"Remontada. La habré oído un millón de veces. He visto un millón de vídeos estos días de seguidores y la prensa. Es una noche hecha a la medida del Real Madrid. Puede entrar en la historia"

Real Madrid y una historia que hace soñar

"Butragueño ha hablado alguna vez de la remontada ante el Anderlecht y he visto vídeos en tik tok. Es la fuente de la que bebo estos días. No hay nada que no hayamos hecho ya en la Champions".

¿Existe duda de remontar en el vestuario?

"Creo que es fútbol, es normal que en el campo haya momentos de tensión. Las emociones están a flor de piel, te comunicas con los compañeros un poco más fuerte de lo normal. Tenemos que ser así de sinceros y honestos. Vosotros hacéis mucho hincapié en esto. Es importante tener estas conversaciones honestas. Nuestra única motivación es la remontada. Estamos listos y entusiasmados".

¿Qué se debe hacer para remontar?

"Tiene que ser mucho mejor que lo que vimos en el primer partido. Hay que tener mayor compromiso, mayor limpieza con la pelota... Muchas cosas. No es un solo aspecto. No dimos lo mejor de nosotros. Sabemos que podemos jugar mucho mejor y es lo que queremos mostrar mañana. Una cosa es perder, pero otra es no aprender".

¿Por qué hay que creer?

"Es un entorno increíble. Fue uno de los peores resultados que podíamos imaginar y ahora todos esperan la remontada. Significa que estás en el mejor club del mundo y lo que representa es eso. Hay una presión que va unida para dar lo mejor de ti mismo. Hay que volver y remontar".