Habló el aficionado de Boca que fue agredido por figura de River tras el clásico: ¿denunciará al jugador?

El joven de 20 años dialogó con <b><a rel="nofollow" href="https://tn.com.ar/deportes/futbol/2025/11/10/hablo-el-hincha-de-boca-que-fue-agredido-por-maxi-salas-entiendo-su-reaccion-debia-estar-caliente/">TN</a> </b>para aclarar lo que realemente sucedió. "Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", cuenta el hincha del 'Xeneize'. <b>Uriel </b>dijo que presenció el partido en la tribuna, pero que se metió a la cancha tras el pitido final "porque estaba abierta la puerta baja"."Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", se defendió.