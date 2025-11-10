Internacionales

Habló el aficionado de Boca que fue agredido por figura de River tras el clásico: ¿denunciará al jugador?

Maximiliano Salas se le fue encima a un hincha de Boca que estaba grabando tras terminar el encuentro.

2025-11-10

Uriel Hamra es el aficionado de Boca Juniors que fue agredido por Maximiliano Salas tras el clásico argentino que se disputó ayer en La Bombonera con triunfo para los locales por 2-0.

Su imagen se viralizó en las redes sociales después de que el delantero se le fuera encima mientras él grababa en plena cancha con su celular la salida de River una vez finalizado el compromiso.

El joven de 20 años dialogó con TN para aclarar lo que realemente sucedió. "Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido", cuenta el hincha del 'Xeneize'.

Uriel dijo que presenció el partido en la tribuna, pero que se metió a la cancha tras el pitido final "porque estaba abierta la puerta baja".

"Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", se defendió.

Con respecto si denunciará al delantero de River, Uriel indicó que no está en sus planes y hasta justificó la actitud del futbolista.

"No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio", explica.

Por último, el aficionado comentó que ya no quedan rastros del video de la polémica y que decidió borrar todo. Tras el incidente, la policía separó al joven y la justicia le labró una contravención.

