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Boca Juniors se ilusiona al título tras ganar en Chile: los resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores

Con goles de Paredes y Bareiro, Boca vence en Chile a Universidad Católica

  • Boca Juniors se ilusiona al título tras ganar en Chile: los resultados de la fecha 1 de la Copa Libertadores
2026-04-07

Boca Juniors derrotó este martes por 1-2 al chileno Universidad Católica en su estreno en la Copa Libertadores en el estadio Claro Arena de Santiago, que los dejó como líder del Grupo D, tras la primera jornada.

Con goles de Leandro Paredes, al minuto 16, y del delantero paraguayo Adam Bareiro, al 65, el equipo argentino tomó ventaja en la zona con sus primeros tres puntos, al igual que el brasileño Cruzeiro que venció por 0-1 al ecuatoriano Barcelona.

El descuento fue del zaguero argentino Juan Ignacio Díaz al minuto 83.

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Antes de los 10 minutos, el partido se interrumpió con una pelea por una falta cometida sobre el atacante argentino de los cruzados Justo Giani, que no fue sancionada, pero de la gresca quedaron con amarilla los capitanes Fernando Zampedri del club chileno y Leandro Paredes por Boca.

El gol de los xeneizes para abrir el marcador llegó en un error del fondo de los cruzados, que despejando el área entregaron la pelota a Paredes, quien remató esquinado al palo derecho del meta Vicente Bernedo.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda entró en el segundo tiempo con facilidad para aumentar su ventaja, pero una salvada de Branco Ampuero en la boca del arco lo impidió.

La U no desistía y sobre el minuto 55 tuvo su mejor ocasión con un cabezazo de Zampedri picado, que el meta Leandro Brey despejó con una mano.

Boca fue superior en el juego y en el toque de pelota, y consiguió su segundo tanto con un centro de Lautaro Blanco que cruzó toda el área de la Católica y encontró solo en el segundo palo al paraguayo Bareiro, quien solo tuvo que empujarla.

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El descuento llegó con un tiro de esquina, en una pelota que quedó suelta en el área y que el defensor Díaz, remató para batir a Brey.

En la segunda jornada del Grupo D, la Católica visitará a Cruzeiro el 15 de abril, y Boca será local ante el Barcelona, un día antes.

OTROS RESULTADOS DE LA COPA LIBERTADORES

La Guaira 0-0 Fluminense
Independiente Rivadavia 1-0 Bolivar
Barcelona SC 0-1 Cruzeiro
Always Ready 0-1 Liga de Quito
U. Católica 1-2 Boca Juniors
Deportes Tolima 0-0 Universitario de Deportes

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Agencia EFE
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