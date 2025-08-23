Boca Juniors vs Banfield: Troglio y Rodrigo Auzmendi pasaron de ser rivales a intentar derribar al Xeneize en la Bombonera

El encuentro entre Boca Juniors y Banfield, que se jugará este domingo 3:15 de la tarde (hora de Honduras), promete ser un duelo apasionante que se jugará en La Bombonera. Este partido, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina, enfrenta a dos equipos con realidades diferentes, pero con ganas de seguir sumando puntos importantes en la temporada. En Honduras ESPN tiene los derechos de la Liga Argentina. Boca Juniors llega a este partido tras haber cortado una racha negativa histórica, luego de 12 partidos sin triunfos, con una victoria contundente 3-0 frente a Independiente Rivadavia. A pesar del despegue momentáneo, Boca no ha logrado imponerse como local este torneo, acumulando sólo empates en las dos jornadas en que fue anfitrión. Actualmente, el Xeneize se encuentra en la décima posición de la tabla con una campaña irregular, habiendo recibido solo tres goles y anotado cinco.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se presenta con un equipo que ha sabido recuperarse tras algunas jornadas complicadas. El equipo de Lomas de Zamora ocupa la novena posición con siete puntos y llega tras un valioso triunfo 3-2 sobre Estudiantes. La figura del cuadro visitante sigue siendo el delantero Rodrigo Auzmendi, exjugador del Motagua, quien se ha convertido en pieza fundamental gracias a su técnica y olfato goleador, ya que ha marcado 16 goles en los últimos 18 partidos oficiales disputados entre Motagua y Banfield, promediando un gol cada 79 minutos. Históricamente, Boca domina el historial entre ambos clubes con 28 victorias frente a 13 de Banfield, y 9 empates en un total de 53 encuentros. En La Bombonera, Boca tiene una ventaja aún mayor, habiendo ganado 16 de los 25 partidos que allí disputaron. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia parece equilibrarse un poco, pues Banfield ha mostrado mejoría bajo la dirección de Troglio, quien a lo largo de su carrera como entrenador no ha tenido muchas victorias contra Boca, lo que añade un condimento especial para este enfrentamiento donde buscará dar el gran golpe.