Boca Juniors vs Banfield: Troglio y Rodrigo Auzmendi pasaron de ser rivales a intentar derribar al Xeneize en la Bombonera

Boca y Banfield se miden este domingo en La Bombonera, donde Troglio y Auzmendi buscarán derribar a un conjunto Xeneize en horas bajas.

2025-08-23

El encuentro entre Boca Juniors y Banfield, que se jugará este domingo 3:15 de la tarde (hora de Honduras), promete ser un duelo apasionante que se jugará en La Bombonera. Este partido, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina, enfrenta a dos equipos con realidades diferentes, pero con ganas de seguir sumando puntos importantes en la temporada. En Honduras ESPN tiene los derechos de la Liga Argentina.

Boca Juniors llega a este partido tras haber cortado una racha negativa histórica, luego de 12 partidos sin triunfos, con una victoria contundente 3-0 frente a Independiente Rivadavia. A pesar del despegue momentáneo, Boca no ha logrado imponerse como local este torneo, acumulando sólo empates en las dos jornadas en que fue anfitrión. Actualmente, el Xeneize se encuentra en la décima posición de la tabla con una campaña irregular, habiendo recibido solo tres goles y anotado cinco.

Por su parte, Banfield, dirigido por Pedro Troglio, se presenta con un equipo que ha sabido recuperarse tras algunas jornadas complicadas. El equipo de Lomas de Zamora ocupa la novena posición con siete puntos y llega tras un valioso triunfo 3-2 sobre Estudiantes. La figura del cuadro visitante sigue siendo el delantero Rodrigo Auzmendi, exjugador del Motagua, quien se ha convertido en pieza fundamental gracias a su técnica y olfato goleador, ya que ha marcado 16 goles en los últimos 18 partidos oficiales disputados entre Motagua y Banfield, promediando un gol cada 79 minutos.

Históricamente, Boca domina el historial entre ambos clubes con 28 victorias frente a 13 de Banfield, y 9 empates en un total de 53 encuentros. En La Bombonera, Boca tiene una ventaja aún mayor, habiendo ganado 16 de los 25 partidos que allí disputaron. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia parece equilibrarse un poco, pues Banfield ha mostrado mejoría bajo la dirección de Troglio, quien a lo largo de su carrera como entrenador no ha tenido muchas victorias contra Boca, lo que añade un condimento especial para este enfrentamiento donde buscará dar el gran golpe.

Rodrigo Auzmendi es el goleador del Banfield de Argentina.

El entrenador Pedro Troglio, exfutbolista y técnico con experiencia en varios clubes de Argentina y del exterior, se encuentra bajo presión por los resultados recientes, pero confía en que su equipo puede mantener la buena racha y escalar posiciones. En entrevistas recientes, Troglio ha señalado la importancia de estos próximos meses para Banfield y la necesidad de la unión y el esfuerzo colectivo para superar la difícil campaña que enfrentan.

Sin duda, la presencia de Rodrigo Auzmendi y el plan táctico de Pedro Troglio serán factores decisivos en este choque que puede definir el ánimo de ambos equipos para lo que resta de la competencia. Pasaron de ser rivales en Honduras a luchar contra el poderoso Boca Juniors en la misma Bombonera.

Boca Juniors vs Banfield se presenta como una batalla de estilos y realidades, con un Boca necesitado de reafirmar su nivel tras una campaña irregular y un Banfield en ascenso beneficiado por la figura de Auzmendi y un Troglio que busca su primera victoria como técnico contra el Xeneize. Todo está listo para un domingo de fútbol apasionante en La Bombonera, donde cada punto será vital en la lucha por la cima de la Liga Profesional Argentina.

