Boca Juniors vs Banfield: Troglio y Rodrigo Auzmendi pasaron de ser rivales a intentar derribar al Xeneize en la Bombonera

El entrenador <b>Pedro Troglio</b>, exfutbolista y técnico con experiencia en varios clubes de Argentina y del exterior, se encuentra bajo presión por los resultados recientes, pero confía en que su equipo puede mantener la buena racha y escalar posiciones. En entrevistas recientes, Troglio ha señalado la importancia de estos próximos meses para Banfield y la necesidad de la unión y el esfuerzo colectivo para superar la difícil campaña que enfrentan.Sin duda, la presencia de <b>Rodrigo Auzmendi </b>y el plan táctico de <b>Pedro Troglio </b>serán factores decisivos en este choque que puede definir el ánimo de ambos equipos para lo que resta de la competencia. Pasaron de ser rivales en Honduras a luchar contra el poderoso Boca Juniors en la misma Bombonera.<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/rodrigo-auzmendi-remontada-banfield-pedro-troglio-estudiantes-primera-division-argentina-FG27037075" target="_blank">VER MÁS: Rodrigo Auzmendi es un killer y así emprendió la remontada de Banfield ante Estudiantes en la Primera División de Argentina</a></b><b>Boca Juniors vs Banfield</b> se presenta como una batalla de estilos y realidades, con un Boca necesitado de reafirmar su nivel tras una campaña irregular y un <b>Banfield</b> en ascenso beneficiado por la figura de Auzmendi y un Troglio que busca su primera victoria como técnico contra el Xeneize. Todo está listo para un domingo de fútbol apasionante en La Bombonera, donde cada punto será vital en la lucha por la cima de la Liga Profesional Argentina.