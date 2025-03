‘Bolillo’ Gómez se puso nervioso tras conocer a Nayib Bukele, presidente de El Salvador: “Somos los peores en el fútbol”

Luego, el ‘Bolillo’ le reveló a Bukele cómo fue la primera charla con el plantel. “Yo le dije a los jugadores, miren el país que tienen, el presidente que ustedes tienen y nosotros somos los más malos del país; ahí me incluyo porque ya me siento salvadoreño. Somos los más malos. En la vida estar de primero y sostenerse es lo más difícil, pero tenemos que empezar a hacer cositas para dar alegría, porque una selección une a un país”.

Pero eso no fue todo, ya que Bukele le puso a disposición a Hernán Gómez todo lo necesario para triunfar al mando del equipo salvadoreño.

“Lo que podamos hacer nosotros lo vamos a hacer. No hay ninguna cosa que no podamos dar, no hay ninguna cosa que no vayamos a poner. Hagámoslo como un proyecto país, vamos a poner lo que se necesite”, le prometió.

“Esto no se va a parar por recursos, ni por logística, ni por leyes, ni por nacionalizaciones, ni por burocracia... por nada. Vamos a dar todo lo que sea necesario. Todo el país lo vamos a movilizar para lograrlo”, sentenció el presidente, quien se mostró contento con este nuevo inicio para el combinado nacional, de la mano del ‘Bolillo’.