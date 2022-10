Bombazo: Chelsea se adelanta al Real Madrid y Bayern y firma precontrato con uno de los últimos cracks de Francia

Christopher Nkunku es el crack francés por el cual el Chelsea ha ido a todas. No hace mucho el diario Bild de Alemania confirmó que el galo pasó el reconocimiento médico con los londinenses en Frankfurt el pasado mes de agosto.

Sin embargo, The Athletic fue más allá y aseguró que el jugador del RB Leipzig ha firmado un acuerdo precontractual con los blues. El mediapunta francés es el principal objetivo del Chelsea, pese al gran desembolso realizado en el mercado veraniego.

La Premier League fue la liga que más invirtió durante el último mercado de fichajes. Además, el Chelsea se convirtió en el equipo que más dinero gastó, seguido del Manchester United y el West Ham. En total, los blues gastaron 282 millones de euros, siendo el más caro Fofana, seguido de Cucurella y Sterling.

Eso sí, no se prevé la llegada de Christopher Nkunku en enero, sino que en el verano del 2023. La intención del club es tenerlo amarrado. The Athletic informó que el atacante del RB Leipzig ha firmado un preacuerdo con el Chelsea, aunque el traspaso no se hará oficial hasta el 30 de junio de 2023, momento en el que su cláusula de rescisión pasará a ser de 60 millones de euros.