Busquets señala a los tres jugadores que pueden suplirlo en el Barcelona: “Me gustan mucho...”

“Tenemos a Nico, que está cedido, y yo creo que lo está haciendo muy bien, aunque sí es verdad que le ha faltado un poco de continuidad, pero tiene mucho talento, muchas condiciones y hay que dar la oportunidad a la gente de la casa, la gente joven, y que económicamente sabes que no gastarás el precio de un traspaso que hoy no sé si estamos capacitados. También son jugadores que entienden el club y el estilo de juego. Tenemos jugadores de la casa que nos están aportando mucho y que no lo esperábamos”.

¿Son los únicos nombres?

“Los tres me gustan mucho, además he coincidido con ellos en la selección. Con Zubimendi he coincidido menos, pero lo he visto con la Sub-21 y porque nos hemos enfrentado en LaLiga y en Copa. Yo creo que esos tres son lo más parecido al ADN Barça, los que más podrían aportar. Luego si quieres fichar a otros con otro perfil mucho más físico, o un poco más defensivo, también se puede y hay jugadores que se pueden adaptar con sus propias cualidades”.

Frenkie de Jong también podría ocupar esa posición

“Puede jugar en algún partido esporádico, pero él donde se siente más cómodo y a gusto es teniendo a alguien al lado, porque a él le gusta arrancar, tirar hacia adelante, sin ser tan posicional. Algún partido esporádico lo puede hacer, pero sus cualidades y su instinto es arrancar. Tiene estas condiciones y al final tienes que aprovecharlo de esta manera”.