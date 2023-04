Ancelotti deja de lado la derrota ante Villarreal y advierte al Chelsea: “El miércoles volverá la caldera”

-RUEDA DE PRENSA-

Cuatro atacantes en el once titular - “El equilibrio es muy importante, pero a veces planteas un partido para que no tengas mucho equilibrio. Tienes que tener en cuenta pros y contras. A veces queríamos tener un partido abierto. Hoy ha sido más complicado que contra el Valladolid porque nos ha costado recuperar el balón. Si pongo cuatro delanteros es porque pienso que el equilibrio no es lo más importante. Y si pienso que el equilibrio es más importante, evidentemente es mejor tener cuatro jugadores en el medio”.

¿Le preocupa que el equipo pueda bajar los brazos definitivamente en LaLiga? - “No, bajar los brazos no pasará. Tenemos diez partidos e intentaremos cerrar con los máximos puntos posibles”.

¿Le ha faltado al equipo meter una marcha más? - “Preparar un partido entre otros dos partidos que son mucho más importantes es complicado. La motivación te permite ser más contundente, estar más acertado, tener más equilibrio... En el partido de hoy eso no ha pasado”.

¿Mismo once contra el Chelsea que en el Camp Nou? - “Puede ser, si. Hoy he cambiado porque el partido contra el Barcelona nos exigió mucho a nivel físico y mental. Pensé que refrescar al equipo sería una buena solución. No ha salido bien”.

Análisis - “La falta de equilibrio. Han buscado muchas veces balones entre líneas donde pudimos ser más contundentes. Nos adelantamos dos veces en el marcador, teníamos que estar más sólidos”.