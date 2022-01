Carlo Ancelotti: Responde a Dani Ceballos por su enfado, revela la situación de Bale y las salidas del Real Madrid

Claro y contundente, así habló este viernes el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, antes de enfrentar al Valencia en la jornada 21 de la Liga Española.

El italiano sabe de lo complejo que puede ser el partido y trabaja para sacar la primera victoria del año en la competición liguera. Su último cotejo lo perdió 1-0 contra Getafe de visita.

Partido difícil: “Tenemos que jugar como lo estábamos haciendo antes del parón. Los jugadores lo están haciendo bien”.

El Valencia, un equipo con muchas faltas: “Hay muchas cosas para evaluar estos datos. Cada equipo tiene su estilo. No significa mucho. Es verdad que el Valencia defiende muy bien, con intensidad; esto es lo normal del fútbol”.

Elche, el nuevo rival en Copa del Rey: “No se puede estar tranquilo. La Copa es importante para todos los equipos. Va a ser un partido que tenemos que preparar bien, complicado, fuera de casa. No hay sorteo bueno ni malo”.

Fede Valverde, suplente: “Tiene su parte en este equipo, a veces más importantes y otras menos, pero siempre tiene su parte. Confío mucho en él porque tiene mucha calidad. No espero más de él, lo está haciendo muy bien. Es verdad que en los últimos tiempos no lo está haciendo igual de bien que al principio. Casemiro, Kroos y Modric están teniendo más tiempo, pero también estoy totalmente satisfecho con los que han jugado menos”.

Su relación con los árbitros: “Me enfadé un poco en los últimos dos partidos. Respeto mucho a los árbitros. A veces los entrenadores también se equivocan”.

Qué le falta a Hazard: “Su condición física es buena. Le falta volver a jugar con la confianza que tenía antes. Está muy cerca de su mejor nivel. Ojalá lo podamos ver pronto”.

Regresa Vinicius Junior: “No creo que se pueda decir que haya Viniciusdependencia. Muchas veces nos ha ayudado a ganar los partidos en la primera parte de la temporada, como Benzema o Militao. Pero hablar de dependencia me parece demasiado. Vuelve, está bien y todo el mundo está contento”.

Lo que aporta Vinicius: “Desborde, uno contra uno, la posibilidad de hacer contras, los goles que ha aportado. Si tengo que destacar una cosa es que si le dejas espacios es muy muy peligroso”.

Lucha por la Liga: “Todos los rivales son amenazas, porque el Getafe no lucha para ganar la Liga, pero te pone en problemas. El Sevilla tiene una buena posición, con un equipo muy bueno, con calidad, con un entrenador con experiencia... Es un rival muy fuerte, como los otros. Tenemos que hacer nuestro camino, en la primera parte de la temporada lo hemos hecho muy bien”.

Habrá salidas en este mercado: “Como he dicho, es un tema del que no hemos hablado. Si hay jugadores que quieren salir, se puede hablar. Creo que todos están contentos. No hay tema”.

La verdadera situación de Bale: “Tiene un problema en la espalda, que la tiene un poco cargada. No se encuentra bien, no puede empujar al cien por cien. Y hasta entonces no se le puede utilizar”.

El incidente con Ceballos en Copa del Rey: “Pasó lo que le pasa a un jugador que tiene ganas de jugar, de volver. Quería darle minutos, pero como le he explicado no era el campo más indicado, podía tener problemas. Cuando faltaban cinco minutos esperé un poco más. Vi que se enfadó y le dije que podía ser que tuviera razón y que quizá hubiera esperado demasiado para meterle. Todo está bien porque sabe que tengo mucha confianza en él”.