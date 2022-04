Carlo Ancelotti responde y lanza un dardo a Xavi Hernández y el Barcelona: “¿Qué es jugar bien?”

“Es que esto es el Barça. Tenemos la obligación de ganar... y de jugar bien. No nos vale con el 1-0 y ya está. Conocemos la casa y aquí hay que ser excelentes en todo lo que hacemos. Es el club más difícil y exigente del mundo; lo dice la historia”, estas fueron las palabras de Xavi Hernández antes del partido de la Europa League donde fueron eliminados por el Eintracht de Alemania. “Yo no sé la idiosincracia del Madrid, sí que tiene un gen competitivo muy grande, pero a nosotros lo que nos exige es la historia del Barça”, agregó el DT del Barcelona. Ver: Barcelona revela públicamente si van a fichar o no a Lewandowski para la próxima temporada Ante estas declaraciones, Carlo Ancelotti ha salido al paso en la conferencia de prensa previo al partido de este domingo ante el Sevilla. El DT del Real Madrid no ha dudado en responder a Xavi Hernández, quien cuestionó el estilo y la historia del equipo merengue. “Me gustaría contestar con una pregunta: ¿Qué es jugar bien? Aquí cada uno tiene su opinión. La mía es que jugar bien es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no. Puedes hacer una defensa espectacular, pero eso no significa que estés jugando bien, porque si luego con el balón no haces lo que necesitas, no estás jugando bien. Y viceversa, si atacas bien pero no defiendes igual, no estás jugando bien”, explicó Ancelotti. Y siguió con el tema: “El fútbol es atacar y defender. Y un equipo juega bien cuando es capaz de atacar y defender bien, sea con un bloque bajo, medio o una presión alta. Para mí esto es el fútbol y nadie me va a hacer cambiar de idea. Por ejemplo, ante el City el Atlético defendió muy muy bien, luego se puede debatir si con el balón podrían haber hecho más, pero su defensa fue muy muy buena”. Más frases de Ancelotti en conferencia previo al duelo ante Sevilla: ¿Cómo está el equipo? “Bien. Hemos tenido tiempo suficiente para recuperarnos y preparar el partido de Sevilla, que será muy difícil. Va a ser un reto, pero estamos preparados tanto a nivel físico como mental. Se acerca el final de la temporada y ya cada partido es importantísimo”. Además: Gareth Bale y el impensado club que lo ficharía si no se retira después de salir del Real Madrid Acusar cansancio del partido ante el Chelsea “No, jugamos el martes y luego un domingo. En el aspecto físico estamos bien y queremos plantear un partido enérgico, que es lo que necesita el partido, Hemos tenido el tiempo suficiente”.

Modric “Luka va a terminar su carrera en el Real Madrid. No sé cuándo, pero la idea es esa. Él no tiene problemas para renovar y el club tampoco, está todo bastante claro. Se cuida mucho y en su carrera no ha sufrido lesiones importantes. Me gustaría destacar que una leyenda como Maldini, por ejemplo, ganó su última Champions con Maldini. Si hay que compararle con alguien, sería con él”. Ver también: Pedri dice adiós a la temporada por lesión Hazard y su evolución “Está bien, se le ha retirado la placa porque le molestaba. Necesita recuperarse. Pero va bien.” Declaraciones de Cassano criticando que el Madrid juega mal “Le conocemos todos. No tengo nada que contestarle”. Xavi y el club más difícil del mundo “Cada uno tiene su opinión, todos los equipos son difíciles de entrenar. Cada equipo tiene su exigencia: ganar títulos, jugar bien, evitar el descenso... Entrenar no es simple, es complicado. No sé cuál es el equipo más difícil. Pero es un trabajo que nos gusta, si no haríamos otra cosa” Vinicius Tobias, el último fichaje del Madrid “Es un jugador muy joven, que ha llegado hace poco. Tiene mucha calidad. Es un lateral derecho con mucha energía, que aprende rápido, serio. La idea es contar con él para el futuro”. ¿Cómo está el equipo físicamente? “Hemos tenido ahora las bajas de Mendy y Marcelo, pero no son cosas serias. El equipo está bien y creo que en partidos como el del Chelsea, con prórroga, se ha visto que el equipo está bien físicamente. Se recupera bien después de los partidos y creo que podemos llegar a final de temporada en buena forma”.