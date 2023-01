Carlo Ancelotti revela problemas con Gattuso, lo que dijo de Cristiano Ronaldo y el dardo al Mundial de Qatar

PENALTIS ”Los penaltis la verdad que no lo entrenamos mucho. Los jugadores tiran penaltis al final y yo voy valorando y elegir los cinco que tiran teniendo en cuenta los que quieren y no quieren tirar. A veces es complicado escoger cinco, el aspecto mental es muy complicado entrenarlo. Recrear el ambiente de una tanda...”.

PROGRAMAR CICLOS

”Creo que hablando del aspecto físico hace años que ha parado de hacer una programación muy larga. No es tan larga porque hay muchos partidos y hay poco tiempo de descanso. Tienes que enfocarlo de manera distinta. Esta baja no es porque hayamos cargado durante el parón, sino porque no hemos jugado bien”.

NIVEL DEFENSIVO

”No es algo nuevo, ya he visto este bloque compacto, sólido, que nos ha dado mucho éxito. Sé que lo vamos a hacer sin trabajarlo recuperar el nivel”.

TÍTULOS

”Nosotros tenemos que pelear por cada título, pensamos en ganarlo todo. Ahora haremos todo lo que sea posible para ganar la Supercopa. No pensamos si es o no un objetivo”.

GATTUSO

”Hemos pasado momentos muy bonitos, hemos ganado dos Champions. Recuerdos para siempre. Después no siempre la relación sigue siendo buena, hemos tenido problemas personales pero no quiero hablar de esto”.

Y agregó sobre el DT del Valencia: ”De aquel equipo han salido muchos entrenadores. Ahora no me vienen, pero Seedorf, Pirlo, Gattuso, Nesta...puede ser que algo hayan ‘aprendido’, una experiencia. Después cada uno pone su toque en el equipo. Los equipos de Gattuso tienen una identidad muy clara, intensos”.