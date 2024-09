Carvajal le respondió a Vinicius por sugerir que España debería quedarse sin el Mundial 2030

“Espero que España pueda entender lo grave que es insultar a una persona por su color de piel. Si antes del 2030 las cosas no evolucionan, habría que cambiar de lugar la Copa del Mundo porque los jugadores no estarían cómodos jugando en un país que pueden sufrir racismo, es muy complicado”, dijo Vinicius en charla con la CNN.

Palabras de Vinicius

“España no es un país racista. Sé lo que sufre Vinicius y lo apoyamos internamente y públicamente. Creo que LaLiga está mejorando con los protocolos contra el racismo y contra esa gente que va a los estadios a insultar a las personas por su color de piel”.

“Al margen de todo ello, no considero que España sea racista y no merezca el Mundial 2030. España es diversidad cultural altísima. No hay que poner en duda esas cosas. Desde pequeño me críe con personas de muchas nacionalidades a mi alrededor. España para nada es un país racista. Se merece esa Copa del Mundo”.

Balón de Oro

