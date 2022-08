¡Dorsal de leyenda! Se filtra el número de camiseta que eligió Casemiro en el Manchester United

Esa camiseta tiene mucha responsabilidad ya que fue la que defendió el colorado Paul Scholes durante 14 temporadas en el conjunto mancuniano.

Bruno Fernandes fue el último que llevó la 18 en el United. Para la presente campaña, el portugués lo cambió y ahora lleva el 8.

Además, el nuevo dorsal que lucirá Casemiro podría ser una especie de tributo para sus excompañeros Luka Modric y Toni Kroos (10+8), con quienes disputó grandes batallas dentro y fuera del Santiago Bernabéu.

‘‘Toni me mandó un mensaje a las 4:30 AM preguntándome si era verdad que me iba. Le dije que si no dormía, que me dejara dormir a mí (risas). Luka y Toni me los llevaré para toda mi vida. Son mis amigos, más allá del jugador. A su lado todo es más fácil. Hemos vivido noches maravillosas, pero me quedo con las de la Champions la pasada temporada’’, declaró el brasileño en su adiós del equipo blanco.