Casemiro llora tras decir adiós al Real Madrid: su motivo para marcharse y el mensaje de Kroos a las 4 de la madrugada; ¿Cristiano se queda en el United?

‘‘Intentaré hablar con el corazón. He ganado muchos títulos, pero el más grande fue cuando salgo todos los días para venir a entrenar. Gracias a Dios he ganado títulos, pero con ayuda de mi familia, de mi mujer que me ha dado dos hijos preciosos. A usted, presidente. Muchas gracias a todos. Gracias a mis compañeros, sin ellos no hubiese sido posible. Pero no puedo dejar de hablar de dos: Modric y Kroos. He disfrutado mucho con ellos jugando al fútbol. Un día seguro que volveré para seguir ayudando a este club’’.

‘‘Los que piensan que me voy por dinero es porque no me conocen. Creo que son pocos y no me conocen. No es por dinero. Se equivocan. Eso no es así’’.

‘‘Al acabar la final de la Champions tenía la sensación de que se acababa mi ciclo. Soy honesto. Después de las vacaciones, con la cabeza tranquila, la sensación era la misma. No fue tan rápido. Ya hablé con el club nada más acabar la Champions. Mi mujer me apoyó desde el inicio. Mi familia siempre estuvo a mi lado en esta decisión. Fue muy difícil hablar con el presidente, pero siempre fui honesto con él’’.

Kroos y Modric

‘‘Fue igual de difícil que con el presidente. Toni me mandó un mensaje a las 4:30 AM preguntándome si era verdad que me iba. Le dije que si no dormía, que me dejara dormir a mí (risas). No solo con ellos, lo tenía muy claro, que la historia estaba hecha. Debía ser honesto. Es hora de pensar en otros desafíos, voy al mejor club de Inglaterra para seguir dándolo todo. Luka y Toni me los llevaré para toda mi vida. Es muy bonito eso que dijo Ancelotti del Triángulos de las Bermudas. Son mis amigos, más allá del jugador. A su lado todo es más fácil. Hemos vivido noches maravillosas, pero me quedo con las de la Champions la pasada temporada’’.

Valores

‘‘Mi madre me enseñó que no hay montañas que no puedas subir. Así afronto lo que viene. Estoy como un niño de 18 años. Por mí jugaría esta noche ante el Liverpool. Me ilusiona el reto de trabajar para volver a ganar’’.

Futuro del Madrid

‘‘El Madrid siempre ficha a los mejores. Fede es un jugador para 10 o 12 años y puede jugar de 5. Camavinga ya demostró lo que es, Tchouaméni es titular en Francia. El Madrid va a seguir ganando más allá de los jugadores. Siempre’’.