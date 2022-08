Atacan al brasileño: “Casemiro no es un gran jugador y es demasiado caro. Tuvo suerte de estar en el Real Madrid”

“Creo que tuvo suerte de estar en ese equipo del Real Madrid. Yo nunca espero ver jugar a Casemiro. A Benzema y los otros jugadores, sí. Nunca he estado realmente emocionado de ver a Casemiro”, argumentó el legendario capitán del Liverpool.

“Casemiro estaba jugando con grandes jugadores en el Real Madrid, pero él no es un gran jugador, nunca ha sido un gran jugador”, dijo Souness.

Todo muy bien hasta aquí, bueno, no para Graeme Souness , leyenda del Liverpool y analista en Sky Sports, quien criticó el fichaje de Casemiro por el equipo de Erik ten Hag.

El futbolista, ahora ex Real Madrid, fue presentado el lunes en la victoria del United 2-1 sobre el Liverpool. Su debut se podría dar el próximo sábado contra el Southampton.

Su crítica no quedó ahí y fue más a fondo con el juego del futbolista brasileño: “No creo que tenga un gran rango de pases, no creo que vaya a hacer jugar a otros futbolistas. El Real Madrid y ese centro del campo en particular estaba lleno de tipos futboleros”, dijo.

Manchester United rompe la maldición y vuelve a vencer a Liverpool después de cuatro años en la Premier League

Lo que sí reconoció Graeme Souness es que Casemiro le va a aportar mucha: “ayuda al Manchester United, a ser más sólido en el mediocampo”.

SU PRECIO LE PARECE EXAGERADO

“Tiene 30 años y cuesta 70 millones más complementos... es demasiado dinero. No veo al Manchester United jugando mejor cuando Casemiro tenga la pelota”, apuntó.