‘‘Ningún club lo quiere’’: Cristiano Ronaldo cobra venganza y ‘regatea’ dos veces para ignorar a Carragher en plena transmisión

Manchester United enfrentó este lunes al Liverpool en Old Trafford para cerrar la jornada 3 de la Premier League y durante el calentamiento, Cristiano Ronaldo se cobró venganza.

La decisión que ya habría tomado CR7 en el United tras la llegada de Casemiro

“Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere”, expresó Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool y ahora comentarista, luego de la dolorosa derrota de los ‘Red Devils’ ante el Brentford (4-0) la semana anterior.

Las palabras de Carragher no pasaron desapercibidas para Cristiano. El luso aprovechó el momento indicado para dejarlo en ridículo. El delantero dejó mal parado al inglés en una transmisión en vivo ante miles de espectadores.