“Cristiano Ronaldo podría marcar 3,000 goles y me importa una mie***; no sabe jugar al fútbol”

“Cristiano una vez me respondió que él marcó 750 goles y yo solo 150. Querido Cristiano, te digo una cosa: lo tienes todo, vive más tranquilo y relajado. Haz como Messi, al que le da todo igual, en lugar de escribirme ”, confesó en aquel momento.

El ex delantero de Real Madrid , Selección de Italia, Juventus y Sampdoria, siempre ha sido muy duro con Cristiano Ronaldo y de hecho, una vez confesó que el portugués le mandó un mensaje de texto respondiéndole.



En una entrevista en YouTube, Cassano lo destrozó por completo luego de llegar a más de 900 goles: “Cristiano Ronaldo no sabe jugar al fútbol. Podría marcar 3000 goles, me importa una mierda. Está contando el gol 900, 901, 902, me importa una mierda lo que haga. Hizo un video hablando de Pelé, Romario, el respeto. Perfecto, aprende a jugar al fútbol”.