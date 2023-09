¡Adiós a la era de Cavani y Suárez! Bielsa explica por qué no los convocó con Uruguay para las Eliminatorias Conmebol

LA LLAMADA QUE NUNCA EXISTIÓ

“No he hablado con ellos, en su momento tengo mucha consideración con aquellos jugadores que acceden esa condición de ídolo”, arrancó el Loco, en la conferencia de prensa del domingo pasado.

“A partir que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había acabado. Esas dos afirmaciones volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria la comunicación porque se convirtieron en jugadores convocables”, detalló el entrenador argentino.

“Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar porque un jugador no es convocado. Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, argumentó.

-OTRAS AUSENCIAS Y NUEVAS CARAS-

Tampoco están otros dos veteranos de la selección uruguaya: el guardameta Fernando Muslera (Galatasaray, TUR), de 37 años, lesionado, y el zaguero Sebastián Coates (Sporting, POR), de 32 años, por decisión técnica.

Entre los convocados destaca el regreso de Nahitan Nández (Cagliari, ITA), denunciado en diciembre de 2021 por violencia doméstica por su expareja y madre de sus dos hijos, en un caso que fue finalmente archivado tras un acuerdo de las partes. Nández no estuvo en el plantel uruguayo en Catar-2022.