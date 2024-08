La brutal operación salida en el Chelsea: Más de 15 jugadores apartados y varias son estrellas de renombre

“Estoy trabajando con 21 jugadores. En la sesión de hoy había veinte, ayer 21. Los otros 15-20 están entrenando por separado. Ni los veo. No es el lío que parece desde fuera”, apuntó el italiano una vez confirmada la marcha de Conor Gallagher y la llegada de Joao Félix.

El Chelsea, que se ha gastado más de 1.300 millones de euros en dos años, desde la llegada del consorcio liderado por Todd Boehly en la primavera de 2022, ha optado por una estrategia de firmar jugadores con contratos largos y confiar en una revalorización a largo plazo que les permita hacer beneficio con ello.

Esta iniciativa, por el momento, no ha funcionado, pero ha provocado que el Chelsea tenga una plantilla muy larga y con un buen número de jugadores con contratos muy amplios. Como ejemplo, el de Joao Félix, que ha firmado siete años de acuerdo, y el de Cole Palmer, que tenía contrato hasta 2031 y lo ha extendido hasta 2033.

“Estoy aquí para tomar decisiones y para pensar qué es lo mejor para nosotros. No estoy pensando en cuántos años de contrato les quedan. Ese no es mi trabajo. Si no me gustan, ya pueden tener veinte años de contrato que no me va a importar”, aseguró Maresca.