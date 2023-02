Saltan las alarmas en el Chelsea por el mal momento: “Me amenazaron, quieren que mis hijos y yo muramos”

“Los fanáticos me avisaron que quieren que mis hijos y yo muramos. Es una tontería esta noción de que no me importa. Deberías preguntarle a mi familia, la gente tiene la percepción de que no me importa. Pregúntenle a mi entorno cómo nos ha ido la vida, no ha sido nada agradable”, confesó el entrenador en una entrevista para Telegraph.

En el Chelsea tomaron acciones tras conocer que su DT estaba siendo amenazado y decidieron aumentar su seguridad personal, aunque la realidad es que Potter intenta ignorar esta situación y sigue en el banquillo.

“Podés responderlo de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente. Solo tienes que dejarlo de lado y, afortunadamente, es un incidente aislado y podría provenir de cualquier parte”, cerró el estratega.