$!Bloquearon las tarjetas de crédito del Chelsea y la imperdible reacción de Tuchel: ‘‘Alquilamos una van y la conduzco yo’’

Esto ha dejado al club en una situación muy delicada, ya que muchos de los empleados que tienen tarjetas en Barclays no pueden utilizarlas, además de que están sin acceso a esas cuentas y no puede pagar los salarios.

El Chelsea , que no puede hacer operaciones con jugadores ni ingresar dinero a través de las entradas, recibió un permiso especial del Gobierno para poder seguir operando y pagando a sus empleados, pero la entidad bancaria Barclays está a la espera de confirmar que puede dejarles sacar dinero sin incumplir las sanciones del Reino Unido.

La reacción del entrenador ante la complicada situación

Preguntado sobre las consecuencias que ha sufrido el Chelsea, Thomas Tuchel bromeó este domingo afirmando que estaba dispuesto a “conducir una van” durante los desplazamientos del equipo si fuera necesario.

Los vínculos de Abaramovich con Putin que lo apartan del Chelsea

El club debe desplazarse el miércoles hasta Lille (Francia) para disputar la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

‘‘Lo último que sé es que tenemos un avión para ir y jugar ante Lille, podemos ir y volver. Si no, pues nos vamos en tren, si no en autobús, si no pues alquilamos una van y la conduzco yo”, dijo el DT alemán.

Tuchel no quiso extenderse demasiado sobre la magnitud de las dificultades del club, por la gran incertidumbre y la rápida evolución de las informaciones.