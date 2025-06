"El otro fue mejor, fue superior, nos quitó la pelota. Nosotros no supimos salir de esas situaciones" , lamentó.

Para Simeone, el Atleti jugó con intención y compromiso: "En todo momento quiso hacerlo, luego está la otra parte que no pudo hacerlo".



El entrenador argentino estaba molesto con un tema que ya se ha vuelto muy repetitivo desde que está en España y se hartó de vivirlo también en el Mundial de Clubes.

"Es una derrota dura, nos obliga a sacar buenos resultados de los próximos dos partidos. Yo no hablo más del árbitro, hace 14 años, me cansé de tener que hablar de los árbitros. Los detalles son evidentes. Nos anularon el gol y luego expulsaron a Lenglet. Me canso de hablar de árbitros porque entonces parezco una víctima...", aseguró.