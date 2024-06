Copa América 2024: Convocatorias de las 16 selecciones participantes; jugadores y club donde juegan

Delanteros : Paolo Guerrero (César Vallejo, PER), André Carrillo (Al-Qadsiah, Arabia Saudita), Gianluca Lapadula (Cagliari, ITA), Bryan Reyna (Belgrano de Córdoba, ARG), Franco Zanelatto (Alianza Lima, PER), Andy Polo (Universitario, PER), Edison Flores (Universitario, PER), José Rivera (Universitario, PER), Joao Grimaldo (Sporting Cristal, PER).

Defensas : Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Luis Abram (Atlanta United, USA), Alexander Callens (AEK Athenas, GRE), Anderson Santamaría (Santos Laguna, MEX), Carlos Zambrano (Alianza Lima, PER), Marcos López (Feyenoord, NED), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Miguel Araujo (Portland Timbers)

Arqueros : Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar, PER), Diego Romero (Universitario, PER)

Porteros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) y Gustavo Almada (Universitario de Vinto).

Defensas: Diego Medina (Always Ready), Pablo Vaca (Always Ready), Héctor Cuéllar (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Jairo Quinteros (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquín (Atlético Ponte Preta-BRA), Efraín Morales (Atlanta United FC) y Roberto Carlos Fernández (FC Baltika Kaliningrad-RUS).

Mediocampistas: Lucas Chávez (Bolívar), Leonel Justiniano (Bolívar), Fernando Saucedo (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Matheus (Always Ready), Adalid Terrazas (Always Ready), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Boris Céspedes (Yverdon Sport FC-SUI), Jaume Cuéllar (Barcelona B-ESP), Gabriel Villamil (Liga de Quito-ECU) y Miguel Terceros (Santos-BRA).

Delanteros: César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar) y Bruno Miranda (The Strongest).