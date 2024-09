¡Baile colosal! La apabullante paliza que recibió Costa Rica a manos de Corea del Norte en el Mundial Sub-20 Femenil

Ya lo había hecho en 2006, 2010, 2012, 2014 y 2016. Y en 2024 comenzó su andadura con un 6-2 sobre Argentina.

Un gol en propia puerta abrió el marcador en el minuto 6, cuando Saray Benavides venció a su guardameta Genesis Pérez. A partir de ese momento, el resto fue un monólogo de las campeonas asiáticas.

Ficha del juego

(9) Corea del Norte: Gyong Hyon Son; Ryon Han Hong, Song Oh Sol, Mi Kim Kang, Yong Hwang Yu; Kim Song Gyong (Choe Kang Ryon, m.61), Jong Jon Ryong (Ham Ju Hyang, m.45), Ok Kim Song, Chae Un Yong (Min Kyong Jin, m.59); Hyang Sin (Jong Kum, m.41) y Choe Il Son (Pak My Ryong, m.43).

Seleccionador: Ri Song-Ho.