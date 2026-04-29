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Cristiano Ronaldo anota su gol 970 y acerca a Al Nassr al título de liga en el fútbol de Arabia Saudita

El atacante portugués no se cansa de golear y volvió a anotar con su equipo en Arabia Saudita.

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2026-04-29

El delantero portugués Cristiano Ronaldo anotó este miércoles el gol que abrió el partido en el que Al Nassr se impuso por 2-0 ante el Al Ahli, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la Liga de Arabia Saudí, que lidera con 79 puntos a falta de cinco jornadas.

Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó Joao Félix, el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el Al Ahli, tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la Liga de Campeones asiática.

Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino Kingsley Coman, ex del Bayern de Múnich, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de Al Nassr, la decimosexta seguida en la competición doméstica.

DUBAI (United Arab Emirates), 22/04/2026.- Al Nassr's Cristiano Ronaldo in action during the AFC Champions League Two 2025/2026 Semi-Finals soccer match between Al-Nassr and Al Ahli Doha in Dubai, United Arab Emirates, 22 April 2026. (Liga de Campeones, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER

DUBAI (United Arab Emirates), 22/04/2026.- Al Nassr's Cristiano Ronaldo in action during the AFC Champions League Two 2025/2026 Semi-Finals soccer match between Al-Nassr and Al Ahli Doha in Dubai, United Arab Emirates, 22 April 2026. (Liga de Campeones, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER

 (ALI HAIDER / EFE)

El cuadro que dirige el luso Jorge Jesús afianza así su liderazgo en la liga saudí, de la que es primer clasificado con 79 puntos, ocho por encima del Al-Hilal y con trece de ventaja sobre el Al Ahli, que es tercero.

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Agencia EFE
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