Cristiano Ronaldo anota su gol 970 y acerca a Al Nassr al título de liga en el fútbol de Arabia Saudita

El delantero portugués <b>Cristiano Ronaldo</b> anotó este miércoles el gol que abrió el partido en el que <b>Al Nassr </b>se impuso por 2-0 ante el <b>Al Ahli</b>, sumó su vigésima victoria consecutiva y se acercó un poco más a la consecución del título de la <b>Liga de Arabia Saudí</b>, que lidera con 79 puntos a falta de cinco jornadas.Con su tanto a balón parado, que llegó con un cabezazo en el minuto 76 tras un saque de esquina que lanzó <b>Joao Félix,</b> el astro luso anotó el gol número 970 de su carrera deportiva y decantó a favor de su equipo un partido gris y con poco fútbol ante el <b>Al Ahli,</b> tercer clasificado en la liga y recién proclamado campeón de la <b>Liga de Campeones asiática.</b>Ya en el último minuto del tiempo reglamentario, el jugador parisino <b>Kingsley Coman</b>, ex del <b>Bayern de Múnich</b>, hizo el segundo con un zapatazo desde dentro del área en una segunda jugada tras otro córner, cerrando la que es la vigésima victoria consecutiva de <b>Al Nassr</b>, la decimosexta seguida en la competición doméstica.