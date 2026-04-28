Presidente de LaLiga desliza el duro castigo que recibiría Andrada por su puñetazo: "Es lo que se maneja"

El presidente de la Liga Española, <b>Javier Tebas</b>, dijo este martes que <b>Andrada </b>"debería recibir una sanción de varios meses sin jugar" y calificó la acción de "auténtica barbaridad" durante su intervención en la presentación en Madrid de la Red de Ciudades LALIGA.Peguntado por lo sucedido en ese encuentro, afirmó que ese tipo de conductas deben recibir la "máxima sanción posible" y señaló que, "según lo que se maneja, se habla solo de 12 partidos" de suspensión y en su opinión el castigo debería ser más duro.En ese sentido, en tono irónico y en referencia a la interpretación de las posibles sanciones que puede recibir <b>Andrada</b>, <b>Tebas </b>añadió que "parece ser que no conozco bien el reglamento".