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Presidente de LaLiga desliza el duro castigo que recibiría Andrada por su puñetazo: "Es lo que se maneja"

El guardameta argentino podría ser castigado con hasta 15 partidos sin jugar, aunque el directivo dijo que serían solo 12 fechas.

2026-04-28

Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, podría ser sancionado con hasta 15 partidos de suspensión por el puñetazo que le propinó el pasado domingo al capitán del Huesca, Jorge Pulido, durante el derbi aragonés de la jornada 37 de la Segunda División española.

El código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece que una agresión a un rival puede conllevar una sanción de 4 a 12 partidos si no causa lesión, mientras que en caso contrario el castigo aumenta a entre 6 y 15 partidos.

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La brutal agresión de Andrada se produjo en el descuento del encuentro, con el Huesca con ventaja en el marcador 1-0, y después de que el colegiado Arcediano Monescillo decidiera la expulsión del jugador del Zaragoza, Tasende. El portero fue a protestar y, en un cruce con Pulido, empujó al defensa y vio la segunda amarilla que le costó la expulsión.

Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron sobre el césped y fue entonces cuando el portero argentino perdió lo papeles y le propinó un puñetazo en la cara Pulido y le causó "un hematoma en el pómulo izquierdo", según recoge el acta arbitral.

TEBAS DESLIZA EL POSIBLE CASTIGO

El presidente de la Liga Española, Javier Tebas, dijo este martes que Andrada "debería recibir una sanción de varios meses sin jugar" y calificó la acción de "auténtica barbaridad" durante su intervención en la presentación en Madrid de la Red de Ciudades LALIGA.

Peguntado por lo sucedido en ese encuentro, afirmó que ese tipo de conductas deben recibir la "máxima sanción posible" y señaló que, "según lo que se maneja, se habla solo de 12 partidos" de suspensión y en su opinión el castigo debería ser más duro.

En ese sentido, en tono irónico y en referencia a la interpretación de las posibles sanciones que puede recibir Andrada, Tebas añadió que "parece ser que no conozco bien el reglamento".

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Redacción web
Agencias EFE

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