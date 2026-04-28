Presidente de LaLiga desliza el duro castigo que recibiría Andrada por su puñetazo: "Es lo que se maneja"

Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, podría ser sancionado con hasta 15 partidos de suspensión por el puñetazo que le propinó el pasado domingo al capitán del Huesca, Jorge Pulido, durante el derbi aragonés de la jornada 37 de la Segunda División española. El código disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece que una agresión a un rival puede conllevar una sanción de 4 a 12 partidos si no causa lesión, mientras que en caso contrario el castigo aumenta a entre 6 y 15 partidos.

La brutal agresión de Andrada se produjo en el descuento del encuentro, con el Huesca con ventaja en el marcador 1-0, y después de que el colegiado Arcediano Monescillo decidiera la expulsión del jugador del Zaragoza, Tasende. El portero fue a protestar y, en un cruce con Pulido, empujó al defensa y vio la segunda amarilla que le costó la expulsión. Los jugadores de ambos equipos se enfrentaron sobre el césped y fue entonces cuando el portero argentino perdió lo papeles y le propinó un puñetazo en la cara Pulido y le causó "un hematoma en el pómulo izquierdo", según recoge el acta arbitral.

TEBAS DESLIZA EL POSIBLE CASTIGO