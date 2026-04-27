Manchester United gana y así están los puestos para Champions, Europa y Conference de la Premier League

<br />Los 'Bees' de Keith Edwards se quedan novenos, con 48 unidades, a una de los puestos europeos.<b>- Ficha técnica:</b><b>2 - Manchester United: </b>Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw (Yoro, m.73); Casemiro, Mainoo, Fernandes; Diallo (Mazraoui, m.46), Mbeumo (Mount, m.74) y Sesko (Zirkzee, m.88).<b>1 - Brentford:</b> Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmolyuk, Jensen, Damsgaard; Ouattara, Schäde (Nelson, m.73) y Thiago.<b>Goles: </b>1-0. Casemiro, m.11. 2-0. Sesko, m.43. 2-1. Jensen, m.87.<b>Árbitro: </b>Chris Kavanagh amonestó a Shaw (m.6) y Zirkzee (m.92) por parte del Manchester United y a Van den Berg (m.40), Ouattara (m.71), Thiago (m.76) y Collins (m.96) por parte del Brentford.<b>Incidencias:</b> Partido correspondiente a la jornada 34 de la Premier League disputado en Old Trafford (Mánchester).