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Jack Grealish, dormido en un bar mientras se recupera de una grave lesión: "El alcohol le pasó factura"

El mediocampista del Everton se volvió a viralizar en las redes sociales tras ser captado durmiendo y pasado de copas.

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2026-04-27

La carrera de Jack Grealish se ha ido apagando. En los últimos años, el mediapunta inglés se ha visto envuelto en diferentes episodios que no lo dejan en buen lugar respecto a llevar un estilo de vida saludable. El último de ellos tuvo lugar el pasado sábado, en Mánchester.

Según publicó The Sun, el jugador de 30 años fue fotografiado durante la tarde en un local de la citada ciudad, dormido y en supuesto estado de embriaguez.

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Tal y como apunta el rotativo, habría llegado al local a las 4:30 PM y apenas una hora después se habría dormido, como aparece en las fotografías.

"Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura", dijo un testigo al medio inglés. "Yo creo que Guardiola pudo haber hecho más para que Jack no terminara así" y "Siento lástima por él, es evidente que tiene un problema de salud", fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales tras ver las imágenes del futbolista.

Grealish, en su día fichaje estrella del Manchester City de Pep Guardiola con el que llegó a ganar la Champions League, se encuentra actualmente cedido en el Everton.

El mediocampista no juega desde el pasado mes de enero por una fractura por estrés en el pie izquierdo que requirió cirugía, y estaría llevado la recuperación de una forma algo singular.

En Inglaterra lamentan que no se esté viendo su mejor versión sobre el terreno de juego, y tampoco fuera del mismo, en los últimos tiempos.

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Redacción web
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