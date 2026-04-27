Jack Grealish, dormido en un bar mientras se recupera de una grave lesión: "El alcohol le pasó factura"

Tal y como apunta el rotativo, habría llegado al local a las 4:30 PM y apenas una hora después se habría dormido, como aparece en las fotografías."Sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura", dijo un testigo al medio inglés. "Yo creo que Guardiola pudo haber hecho más para que Jack no terminara así" y "Siento lástima por él, es evidente que tiene un problema de salud", fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales tras ver las imágenes del futbolista. <b>Grealish</b>, en su día fichaje estrella del<b> Manchester City </b>de <b>Pep Guardiola </b>con el que llegó a ganar la Champions League, se encuentra actualmente cedido en el <b>Everton</b>.