Endrick enciende las alarmas: la respuesta sobre volver al Real Madrid la próxima temporada

"Él lo que quiere es jugar al fútbol. Ahora ha encontrado esa felicidad. Mi nuera fue fundamental para que Endrick se fuera al Lyon y está feliz. Todos estamos felices, eso es lo más importante", explicó <b>Douglas Sousa</b> en una entrevista para ESPN de Brasil. "Endrick tiene una frase: su parque de atracciones es el campo de fútbol. Y en el Madrid, de alguna manera, le quitaron ese parque", sentenció sobre la gestión de los merengues con su hijo.En la entrevista a Canal+ Foot, <b>Endrick</b> insiste en retrasar la decisión sobre su futuro: "Espero realmente que podamos clasificarnos para la próxima Champions League. Es el sitio que se merece el Lyon"."Estoy tomando clases y aprendiendo francés. Aprendí mucho de los franceses del Real Madrid. Camavinga es mi amigo. Mbappé y yo nos sentamos juntos; así fue como empecé a aprender el idioma", desveló sobre su adaptación a un <b>Lyon </b>en el que ha recuperado la sonrisa y que espera poder prolongar la cesión del jugador.