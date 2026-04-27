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Endrick enciende las alarmas: la respuesta sobre volver al Real Madrid la próxima temporada

El delantero brasileño no garantiza que su futuro pase por regresar al conjunto merengue.

  • Endrick enciende las alarmas: la respuesta sobre volver al Real Madrid la próxima temporada
2026-04-27

El futuro de Endrick en el Real Madrid todavía no está claro. Aunque el club blanco espera su vuelta, el brasileño habla de manera ambigua tras volver a disfrutar de minutos en Francia en la victoria del Lyon sobre el Auxerre (3-2).

En una entrevista a Canal+ Foot, el delantero de 19 años respondió sobre la posibilidad de seguir su carrera en el cuadro francés la próxima temporada.

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"Honestamente, no lo sé. Vine aquí por una cesión de seis meses. Si debo regresar al Real Madrid, volveré con mucho gusto. Pero si tengo que irme a otro sitio, me iré", dijo el atacante sin tapujos.

En la 'Casa Blanca' están encantados con el rendimiento de Endrick en el Lyon, donde ha logrado 7 goles y 7 asistencias en 18 partidos y lo esperan con los brazos abiertos.

Según el diario AS, el proyecto deportivo merengue contempla la salida del canterano Gonzalo García, tasado en 60 millones de euros, y que ha perdido protagonismo en el tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, las palabras de Endrick, unidas a las recientes de su padre dejando entrever que su hijo no era feliz en la capital española, han encendido las alarmas en el Bernabéu.

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"Él lo que quiere es jugar al fútbol. Ahora ha encontrado esa felicidad. Mi nuera fue fundamental para que Endrick se fuera al Lyon y está feliz. Todos estamos felices, eso es lo más importante", explicó Douglas Sousa en una entrevista para ESPN de Brasil.

"Endrick tiene una frase: su parque de atracciones es el campo de fútbol. Y en el Madrid, de alguna manera, le quitaron ese parque", sentenció sobre la gestión de los merengues con su hijo.

En la entrevista a Canal+ Foot, Endrick insiste en retrasar la decisión sobre su futuro: "Espero realmente que podamos clasificarnos para la próxima Champions League. Es el sitio que se merece el Lyon".

"Estoy tomando clases y aprendiendo francés. Aprendí mucho de los franceses del Real Madrid. Camavinga es mi amigo. Mbappé y yo nos sentamos juntos; así fue como empecé a aprender el idioma", desveló sobre su adaptación a un Lyon en el que ha recuperado la sonrisa y que espera poder prolongar la cesión del jugador.

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