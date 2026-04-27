Endrick enciende las alarmas: la respuesta sobre volver al Real Madrid la próxima temporada

El futuro de Endrick en el Real Madrid todavía no está claro. Aunque el club blanco espera su vuelta, el brasileño habla de manera ambigua tras volver a disfrutar de minutos en Francia en la victoria del Lyon sobre el Auxerre (3-2). En una entrevista a Canal+ Foot, el delantero de 19 años respondió sobre la posibilidad de seguir su carrera en el cuadro francés la próxima temporada.

"Honestamente, no lo sé. Vine aquí por una cesión de seis meses. Si debo regresar al Real Madrid, volveré con mucho gusto. Pero si tengo que irme a otro sitio, me iré", dijo el atacante sin tapujos. En la 'Casa Blanca' están encantados con el rendimiento de Endrick en el Lyon, donde ha logrado 7 goles y 7 asistencias en 18 partidos y lo esperan con los brazos abiertos. Según el diario AS, el proyecto deportivo merengue contempla la salida del canterano Gonzalo García, tasado en 60 millones de euros, y que ha perdido protagonismo en el tramo decisivo de la temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, las palabras de Endrick, unidas a las recientes de su padre dejando entrever que su hijo no era feliz en la capital española, han encendido las alarmas en el Bernabéu.