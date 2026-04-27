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Julián Álvarez responde sobre su posible llegada al Barcelona: "Se empieza a hacer una pelota de mentiras"

El punta argentino se mostró firme cuando le preguntaron por su futuro y también habló de las semifinales de la Champions.

2026-04-27

Julián Alvarez explicó este lunes que no puede estar aclarando ni desmintiendo rumores sobre su futuro a cada rato, en referencia a las informaciones que lo colocan en el Barcelona de cara a la próxima temporada.

El delantero argentino tiene contrato vigente con el Atlético hasta 2030 y estaría tasado en 100 millones de euros. Durante las últimas semanas la prensa española ha publicado que es el objetivo número del club catalán ante la inminente marcha de Robert Lewandowski.

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"Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí", declaró Julián.

"Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar 100% para ayudar al equipo", añadió.

SEMIFINALES DE CHAMPIONS

Por otro lado, el atacante rojiblanco dijo que su equipo quiere hacer historia en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal y destacó que el grupo está muy fuerte, con un objetivo claro para el duelo de ida de este miércoles en el Metropolitano.

"Estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, nos enfocamos en eso y la historia la queremos hacer nosotros", recalcó en la rueda de prensa.

"Se habla siempre si hay un favorito o no. Nosotros sólo pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro objetivo, tener claro lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, así que vamos a poner el foco en eso", apuntó Julián.

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"Presión, nada. Sabemos lo que podemos hacer, lo que somos capaces, estamos muy tranquilos con eso y estamos pensando en hacer un gran partido”, valoró el delantero, que considera que el primer duelo "va a ser muy importante" porque es ante su afición, y remarca que, si vas con "ventaja allá, va a ser mucho mejor".

El Atlético perdió la final de la Copa del Rey hace una semana y media. "Es un golpe duro, porque teníamos mucha ilusión, pero al final llegamos hasta la final, ahora estamos en semifinales de Champions, estamos en esta altura de temporada luchando por todo, en la Liga un poco más desde atrás. El año pasado en marzo ya estábamos fuera de esta competición y llegar hasta lo último hoy estamos muy orgullosos", repasó.

"Es normal que duela, porque la ilusión era muy grande. Queríamos ser campeones. En estos días hemos hablado en grupo, hemos hablado todos un poco de lo que sentíamos y lo que faltaba de temporada. El grupo está muy bien, muy fuerte, muy unido y con un objetivo claro, así que tenemos cero dudas", proclamó.

"Hay que levantarse de ese golpe, pero estamos en semifinales de Champions y vamos a ir con todo para llegar a la final", abundó Álvarez, que va a "dar todo lo que tenga para hacer un partido muy bueno, intentar ayudar al equipo y ganar" para llegar a la final de la Champions.

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Redacción web
Agencias EFE

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