Julián Álvarez responde sobre su posible llegada al Barcelona: "Se empieza a hacer una pelota de mentiras"

Por otro lado, el atacante rojiblanco dijo que su equipo quiere hacer historia en las semifinales de la Champions League contra el <b>Arsenal </b>y destacó que el grupo está muy fuerte, con un objetivo claro para el duelo de ida de este miércoles en el Metropolitano."Estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, nos enfocamos en eso y la historia la queremos hacer nosotros", recalcó en la rueda de prensa. "Se habla siempre si hay un favorito o no. Nosotros sólo pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro objetivo, tener claro lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, así que vamos a poner el foco en eso", apuntó <b>Julián</b>.