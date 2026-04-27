Julián Álvarez responde sobre su posible llegada al Barcelona: "Se empieza a hacer una pelota de mentiras"

Julián Alvarez explicó este lunes que no puede estar aclarando ni desmintiendo rumores sobre su futuro a cada rato, en referencia a las informaciones que lo colocan en el Barcelona de cara a la próxima temporada. El delantero argentino tiene contrato vigente con el Atlético hasta 2030 y estaría tasado en 100 millones de euros. Durante las últimas semanas la prensa española ha publicado que es el objetivo número del club catalán ante la inminente marcha de Robert Lewandowski.

"Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen, porque la verdad que todas las semanas salen cosas nuevas. Trato de no perder energía en eso, enfocarme en lo que estamos acá, con partidos muy importantes. Trato de enfocarme en eso, estar muy bien para tratar de ayudar al equipo y hacer cosas grandes aquí", declaró Julián. "Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar 100% para ayudar al equipo", añadió.



SEMIFINALES DE CHAMPIONS

Por otro lado, el atacante rojiblanco dijo que su equipo quiere hacer historia en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal y destacó que el grupo está muy fuerte, con un objetivo claro para el duelo de ida de este miércoles en el Metropolitano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Estamos haciendo una temporada muy buena. Si llegamos a la final vamos a jugar todos los partidos de la temporada, nos enfocamos en eso y la historia la queremos hacer nosotros", recalcó en la rueda de prensa. "Se habla siempre si hay un favorito o no. Nosotros sólo pensamos en lo que tenemos que hacer nosotros, en nuestro objetivo, tener claro lo que podemos hacer, de lo que somos capaces, así que vamos a poner el foco en eso", apuntó Julián.