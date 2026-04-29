Piojo Herrera se olvida de Costa Rica y sorprende al ser anunciado en México como nuevo técnico: "Vuelve a casa..."

<b>Herrera</b>, de 58 años, regresa al <b>Atlante</b>, con el que fue campeón como jugador en 1993 y nueve años más tarde debutó como estratega.Los Potros ocuparán en Primera división el lugar del <b>Mazatlán</b>, en un esperado regreso por parte de decenas de miles de hinchas que siguieron al equipo, campeón en 1947, 1993 y 2007.Dos veces campeón de liga con el <b>América</b>, un año después de dirigir en Brasil, <b>Herrera </b>fue despedido de la selección por una pelea con un comentarista, después de lo cual dirigió a nivel de clubes en México hasta que el año pasado fue llamado a comandar a <b>Costa Rica, </b>pero fracasó y no pudo clasificar al <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/javier-aguirre-dejo-fuera-a-bicampeon-liga-mx-las-grandes-ausencias-mexico-para-mundial-2026-HH30375772#image-1" target="_blank">Mundial 2026</a> </b>a los ticos.Con todo a favor en la eliminatoria de <b>Concacaf</b>, en la que no compitieron México, Estados Unidos y Canadá, de la mano del 'Piojo' los costarricenses mostraron altibajos en su rendimiento y quedaron fuera de la <b>Copa del Mundo</b>, lo cual le costó el puesto al estratega.