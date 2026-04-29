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Piojo Herrera se olvida de Costa Rica y sorprende al ser anunciado en México como nuevo técnico: "Vuelve a casa..."

El técnico mexicano tiene nuevo equipo luego de dejar a Costa Rica sin Mundial 2026 y ya fue anunciado por el club de Concacaf.

2026-04-29

El seleccionador de México en el Mundial Brasil 2014, Miguel Herrera, fue anunciado este martes como entrenador de los Potros de Atlante, que regresarán a la Primera división en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

"¡Bienvenido Piojo! Miguel Herrera asume el mando de nuestros Potros de Hierro. Experiencia, carácter y ADN azulgrana para llevar al Atlante a lo más alto", escribió la directiva en sus redes sociales.

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Herrera, de 58 años, regresa al Atlante, con el que fue campeón como jugador en 1993 y nueve años más tarde debutó como estratega.

Los Potros ocuparán en Primera división el lugar del Mazatlán, en un esperado regreso por parte de decenas de miles de hinchas que siguieron al equipo, campeón en 1947, 1993 y 2007.

Dos veces campeón de liga con el América, un año después de dirigir en Brasil, Herrera fue despedido de la selección por una pelea con un comentarista, después de lo cual dirigió a nivel de clubes en México hasta que el año pasado fue llamado a comandar a Costa Rica, pero fracasó y no pudo clasificar al Mundial 2026 a los ticos.

Con todo a favor en la eliminatoria de Concacaf, en la que no compitieron México, Estados Unidos y Canadá, de la mano del 'Piojo' los costarricenses mostraron altibajos en su rendimiento y quedaron fuera de la Copa del Mundo, lo cual le costó el puesto al estratega.

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El entrenador se desempeñó en las últimas semanas como analista de una cadena de televisión, trabajo que deberá abandonar para regresar al banquillo.

La directiva de los Potros se ha planteado como objetivo ser protagonista a partir del torneo Apertura, luego de más de una década ausente en Primera división.

Herrera será presentado en las últimas horas, después de lo cual tendrá una ardua tarea para armar un equipo con figuras de calidad, capaz de competir de igual en el torneo mexicano.

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