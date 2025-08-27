Cristiano Ronaldo lo buscó para llevarlo a Al Nassr: la dura respuesta que el portugués no esperaba

Cristiano Ronaldo comenzó un nuevo camino hacia la exótica liga de Arabia Saudita cuando a comienzos de 2023 tomó la decisión de firmar con Al Nassr. Desde entonces, muchos futbolistas del fútbol europeo continuaron ese trayecto y fueron a experimentar el fútbol árabe sin importar en que etapa de su carrera se encontraban. El astro portugués tiene voz autorizada al momento de recomendar fichajes a la dirección deportivas del club. Ha compartido equipo con nombres como Brozovic, Mané, Joao Félix, Coman o Iñigo Martínez, perp todavía no pudo ser campeón.

Es por eso que Ronaldo apeló a un viejo conocido para tratar de convencerlo de llegar a Arabia Saudita. De acuerdo a la información de Raisa Simplicio, el Al Nassr fue a buscar a Casemiro, pero el brasileño le cerró la puerta, al menos por ahora. Según la información, el objetivo principal de Casemiro es disputar el próximo Mundial-2026 con la selección de Brasil y cree que si se mantiene como titular en Manchester United tendrá mayores chances que si emigra al Al Nassr. "Soy un soldado, como todos los jugadores. Somos soldados del seleccionador. Un soldado para la selección brasileña y queremos hacer lo mejor para la selección", mencionó Casemiro en su última convocatoria con Brasil de la mano de Carlo Ancelotti, uno de sus padres futbolísticos en el Real Madrid.