Cristiano Ronaldo lo buscó para llevarlo a Al Nassr: la dura respuesta que el portugués no esperaba

El delantero intentó llevar a uno de sus excompañeros del Real Madrid al conjunto árabe.

2025-08-27

Cristiano Ronaldo comenzó un nuevo camino hacia la exótica liga de Arabia Saudita cuando a comienzos de 2023 tomó la decisión de firmar con Al Nassr. Desde entonces, muchos futbolistas del fútbol europeo continuaron ese trayecto y fueron a experimentar el fútbol árabe sin importar en que etapa de su carrera se encontraban.

El astro portugués tiene voz autorizada al momento de recomendar fichajes a la dirección deportivas del club. Ha compartido equipo con nombres como Brozovic, Mané, Joao Félix, Coman o Iñigo Martínez, perp todavía no pudo ser campeón.

Los 36 clasificados para disputar la Champions League 2025-26; los clubes que dieron la sorpresa y los que regresan

Es por eso que Ronaldo apeló a un viejo conocido para tratar de convencerlo de llegar a Arabia Saudita. De acuerdo a la información de Raisa Simplicio, el Al Nassr fue a buscar a Casemiro, pero el brasileño le cerró la puerta, al menos por ahora.

Según la información, el objetivo principal de Casemiro es disputar el próximo Mundial-2026 con la selección de Brasil y cree que si se mantiene como titular en Manchester United tendrá mayores chances que si emigra al Al Nassr.

"Soy un soldado, como todos los jugadores. Somos soldados del seleccionador. Un soldado para la selección brasileña y queremos hacer lo mejor para la selección", mencionó Casemiro en su última convocatoria con Brasil de la mano de Carlo Ancelotti, uno de sus padres futbolísticos en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y Casemiro fueron compañeros en Real Madrid y Manchester United.

Cabe recordar que Cristiano y Casemiro fueron compañeros durante varios años en el conjunto merengue y en Manchester United durante la segunda etapa del luso en la entidad.

CR7 considera que la llegada del brasileño al equipo árabe sería determinante para romper la sequía y conquistar el primer título oficial. Sin embargo, el contención todavía no piensa en dejar la Premier League.

Por su parte, el diario AS publicó que una vez se termine el próximo Mundial, Casemiro está dispuesto a aceptar la oferta de Al Nassr que sería muy superior que lo que le ofrece Manchester United, a pesar de que percibe cerca de 20 millones de euros por temporada en Old Trafford.

