Cristiano Ronaldo lo buscó para llevarlo a Al Nassr: la dura respuesta que el portugués no esperaba

Es por eso que <b>Ronaldo</b> apeló a un viejo conocido para tratar de convencerlo de llegar a Arabia Saudita. De acuerdo a la información de Raisa Simplicio, el <b>Al Nassr</b> fue a buscar a <b>Casemiro</b>, pero el brasileño le cerró la puerta, al menos por ahora.Según la información, el objetivo principal de <b>Casemiro </b>es disputar el próximo Mundial-2026 con la selección de <b>Brasil </b>y cree que si se mantiene como titular en<b> Manchester United</b> tendrá mayores chances que si emigra al <b>Al Nassr</b>."Soy un soldado, como todos los jugadores. Somos soldados del seleccionador. Un soldado para la selección brasileña y queremos hacer lo mejor para la selección", mencionó <b>Casemiro </b>en su última convocatoria con <b>Brasil </b>de la mano de<b> Carlo Ancelotti</b>, uno de sus padres futbolísticos en el <b>Real Madrid</b>.